В России оценили идею обложить дополнительными налогами жителей мегаполисов

В России предложили ввести дополнительный налог для жителей городов-миллионников и регионов-доноров. Вырученные средства хотят направить на поддержку сельской местности и небольших городов. Однако на практике реализация такой инициативы не поможет добиться положительных результатов, убежден экономист, аналитик, кандидат экономических наук Николай Кульбака. В беседе с 360.ru он назвал идею полным бредом.

«На самом деле, основная проблема заключается в том, что это попытка заменить и исправить кривым путем существующую в России систему налогообложения, когда деньги забираются из регионов», — заявил специалист.

Он напомнил, что сегодня треть россиян проживают в городах-миллионниках и агломерациях, причем такая тенденция в ближайшее время сохранится. Это нормальный процесс – люди будут уезжать из удаленных регионов, в которых не могут обеспечить хорошую транспортную доступность, медицину и прочие составляющие нормального уровня жизни, подчеркнул экономист. Он также призвал не забывать, что в стране наблюдается «чудовищная» разница в доходах между жителями разных субъектов.

«Для России подойдет вариант Канады, когда население сосредоточено там, где лучше, качественнее и удобнее жить, а вся остальная территория — это полуосваиваемые регионы, где люди работают вахтовым методом», — пояснил Кульбака..

Отметим, что россияне при этом готовы переехать в сельскую местность ради доступного жилья – об этом сообщили 52% участников опроса, пишет газета «Известия». Однако 74% из них уточнили, что решатся на это только при условии наличия стабильной работы и развитой инфраструктуры

Что касается инициативы о введении нового налога для жителей мегаполисов, то это, по мнению эксперта, бессмысленная и популистская идея, которая не дойдет до обсуждения в Госдуме. Что касается развития удаленных территория, то начинать его следует с создания качественной транспортной инфраструктуры, так как именно дороги – это залог того, что люди останутся жить в той или иной местности, имея при этом возможность добираться до работы в крупных городах.

Экономист также напомнил, что помимо урбанизации есть обратный процесс – субурбанизация, при котором люди живут в частных домах вокруг крупных городов. В России в этом направлении нерешенными остаются вопросы демонополизации земель и строительства дорог, считает Кульбака. Комплексный подход к этим трудностям решит все проблемы, заключил эксперт.

Напомним, с инициативой введения налога от 3 до 5% от дохода для жителей городов-миллионников и регионов-доноров выступили общественные деятели из движения «Отцы рядом». Активисты обратились с соответствующей инициативой к спикеру Госдумы Вячеславу Володину и председателю комитета по бюджету и налогам Андрею Макарову. В организации считают, что эта мера не окажет существенного негативного влияния на уровень жизни граждан, проживающих в крупных городах, и при этом позволит аккумулировать значительные средства для поддержки периферийных регионов.

Ранее в России призвали бороться с неравномерным заселением регионов.