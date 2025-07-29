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Россиянам напомнили о сумме доходов от депозитов, с которой необходимо уплатить налог

«Известия»: с доходов от депозитов свыше 210 тыс. рублей следует уплатить налог
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Россияне, чей доход от банковских вкладов за 2024 год превысил 210 тыс. рублей, в этом году заплатят с него налог. Об этом сообщает газета «Известия».

Налог с процентов по вкладам зависит от учетной ставки Центрального банка. Он рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение учетной ставки на первое число каждого месяца в отчетном году. В этом году ставка не превышала 21%. Поэтому налог, как и в 2024 году, будет взиматься с суммы больше 210 тыс. рублей. Она может измениться лишь при резком повышении учетной ставки до конца года. Однако, по мнению экспертов, такое развитие событий крайне маловероятно. Скорее всего, Центробанк продолжит снижать ключевую ставку, и она может достигнуть 16%.

Эксперты напомнили, что налог рассчитывается по совокупному доходу со всех депозитов во всех банках. Россияне должны будут 13% уплатить только с суммы дохода, превышающей 210 тыс. рублей.

24 июля Ольга Епифанова заявила, что отмена ряда налоговых льгот в России необходима и своевременна.

Ранее в России оценили идею обложить дополнительными налогами жителей мегаполисов.

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