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В Чите к окну дома привязали стрижа, птица бьется о стекло и стену уже вторые сутки

В Чите стриж сутки мучается, привязанный у окна жилого дома
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Wikimedia Commons

В Чите местные жители заметили стрижа, которого кто-то привязал к окну многоквартирного дома. Об этом сообщает портал Chita.ru и публикует видео.

Птица уже более суток пытается спастись из плена: бьется о стекло, но улететь не может. Рядом с ней кружат ее собратья. Пленник находится в доме на улице Чкалова, 28

Очевидцы рассказали журналистам, что птицу привязали вчера. Она устает, цепляется за стену и снова машет крыльями в попытках освободиться. Двор дома огорожен, поэтому женщина, заметившая мучения животного и решившая его спасти, не смогла попасть внутрь.

В МЧС пояснили, что подобными случаями занимается полиция, однако в УМВД региона заявили, что пока обращений по этому поводу не поступало.

Две недели назад произошел другой удручающий случай насилия над птицей. Школьница из Тюмени отрезала голову голубю и издевалась над ним. Девочка после отсечения головы била птицу о кирпичную стену под смех сверстников, которые снимали пытки на видео. После публикации роликов несовершеннолетняя якобы извинилась и заявила, что ей стыдно за свой поступок.

Ранее самая старая дикая птица в мире отложила яйцо в возрасте 74 лет.

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