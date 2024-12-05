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Самая старая дикая птица в мире отложила яйцо в возрасте 74 лет

Daily Star: 74-летний темноспинный альбатрос отложил яйцо и удивил ученых

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USFWSPacific/X (ранее Twitter)

Самая старая дикая птица в мире отложила яйцо в возрасте 74 лет, пишет Daily Star.

На этой неделе в Национальном заповеднике дикой природы атолла Мидуэй в Тихом океане было зафиксировано событие, удивившее ученых: 74-летний темноспинный альбатрос Уиздом отложил яйцо. Эта птица стала известной благодаря своему долголетию и была помечена специалистами еще в 1956 году.

За время своей жизни она вывела более 30 птенцов и отложила от 50 до 60 яиц, а представители ее вида обычно живут от 12 до 40 лет. Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США поделилась радостной новостью в своих социальных сетях, отметив, что Уиздом по-прежнему полна жизненной энергии и инстинктов для продолжения своего рода.

Ведущий биолог дикой природы Джон Плисснер назвал это событие «особой радостью» и выразил надежду на появление нового птенца.

Ранее слепую утку, над которой издевались сородичи, взяла под опеку неравнодушная пара.

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