Школьница из Тюмени отрезала голову голубю и издевалась над ним

В Тюмени школьница поймала голубя и отрезала ему голову. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал «ЧС Тюмень».

По данным источника, надругательство над тушкой птицы устроила девочка из микрорайона Войновка, которая учится в 72-й школе.

Она отрезала голову голубю и била его о кирпичную стену под смех сверстников, которые снимали пытки на видео. После публикации роликов несовершеннолетняя якобы извинилась и заявила, что ей стыдно за свой поступок.

До этого неизвестный надругался над котенком в подъезде дома в Подмосковье. Изувеченного котенка в ужасном состоянии нашла накануне уборщица. Он громко мяукал и был весь в крови, его кровь также обнаружили на полу. Женщина обратилась к жителям дома, которые сообщили о ситуации волонтерам. Далее животное доставили в ветклинику, где ему провели экстренную операцию и извлекли из кишки пятисантиметровую палку. Из-за надругательства у котенка были повреждены мочевой пузырь и прямая кишка. Ветеринарам не удалось его спасти.

Ранее россиянин выбросил из окна больную раком кошку.