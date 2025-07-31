На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США ребенок появился из эмбриона после 30 лет в заморозке

MIT Technology Review: ребенок появился из замороженного 30 лет назад эмбриона
close
Depositphotos

В США ребенок появился из замороженного 30 лет назад эмбриона. Об этом пишет MIT Technology Review.

Таддеус Дэниел Пирс был рожден 26 июля из эмбриона, который положили в морозильную камеру в 1994 году. Ребенка выносила не та же женщина, которая некогда решила законсервировать зародыш. Сейчас у мальчика есть 30-летняя сестра от его биологических родителей.

Новорожденного уже называют «самым старым ребенком». 62-летняя Линда Арчерд, которая некогда пожертвовала свой эмбрион клинике, прокомментировала произошедшее, назвав его «сюрреалистичным». По ее словам, она воспользовалась тогда еще новой технологией ЭКО, из-за того, что не могла родить самостоятельно. Врачам удалось получить четыре эмбриона из ее яйцеклеток, однако ее муж согласился лишь на одного ребенка. В итоге женщина развелась с супругом.

Поскольку Линда не теряла надежды родить еще раз, возможно, с другим партнером, она решила хранить зародишей в законсервированном виде. Когда ее организм уже не мог выносить ребенка, она решила передать эмбрионы другим парам. За их хранение она ежегодно отдавала около тысячи долларов. Теперь, когда из одного из них все же появился ее биологический сын, она говорит, что вложенные средства оправдались.

Ранее ученые обнаружили новый способ «общения» клеток эмбриона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами