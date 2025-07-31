В США ребенок появился из эмбриона после 30 лет в заморозке

В США ребенок появился из замороженного 30 лет назад эмбриона. Об этом пишет MIT Technology Review.

Таддеус Дэниел Пирс был рожден 26 июля из эмбриона, который положили в морозильную камеру в 1994 году. Ребенка выносила не та же женщина, которая некогда решила законсервировать зародыш. Сейчас у мальчика есть 30-летняя сестра от его биологических родителей.

Новорожденного уже называют «самым старым ребенком». 62-летняя Линда Арчерд, которая некогда пожертвовала свой эмбрион клинике, прокомментировала произошедшее, назвав его «сюрреалистичным». По ее словам, она воспользовалась тогда еще новой технологией ЭКО, из-за того, что не могла родить самостоятельно. Врачам удалось получить четыре эмбриона из ее яйцеклеток, однако ее муж согласился лишь на одного ребенка. В итоге женщина развелась с супругом.

Поскольку Линда не теряла надежды родить еще раз, возможно, с другим партнером, она решила хранить зародишей в законсервированном виде. Когда ее организм уже не мог выносить ребенка, она решила передать эмбрионы другим парам. За их хранение она ежегодно отдавала около тысячи долларов. Теперь, когда из одного из них все же появился ее биологический сын, она говорит, что вложенные средства оправдались.

Ранее ученые обнаружили новый способ «общения» клеток эмбриона.