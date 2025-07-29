На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые обнаружили новый способ «общения» клеток эмбриона

Current Biology: общение клеток эмбриона напоминает работу слуховой системы
close
Depositphotos

Ученые из Геттингенского института динамики биологических сетей (CIDBN) обнаружили, что во время внутриутробного развития клетки кожи эмбриона способны «ощущать» движения друг друга и синхронизировать с ними свои собственные перемещения. Этот процесс напоминает работу слуховой системы и обеспечивает более слаженное формирование тканей. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

В исследовании использовались инструменты из областей нейробиологии, генетики, физики и изучения слуха. Ученые установили, что в тонком слое эпидермиса клетки реагируют на микродвижения соседей, что позволяет им двигаться более согласованно и «натягивать» ткань сильнее. Если эту чувствительность нарушить, процесс формирования тканей замедляется или вовсе останавливается.

«Мы проанализировали в сто раз больше пар клеток, чем в предыдущих работах. Это дало возможность впервые зафиксировать столь тонкие и хрупкие взаимодействия», — объясняет Маттиас Херинг, один из авторов исследования.

Исследователи предполагают, что за общение клеток отвечают те же белки, что усиливают звук в ухе человека. В слуховой системе они преобразуют колебания в нервные сигналы, реагируя на движения в масштабе атомов.

«Такие белки могли появиться еще у общих одноклеточных предков с грибами, но их разнообразные функции раскрылись только у животных», — комментирует Фред Вольф, директор института.

Хотя исследование не объясняет, каким образом именно активируются эти молекулярные «сенсоры» в эмбрионе, оно открывает перспективы для медицины и бионики. Понимание того, как клетки координируют свои движения, может привести к новым подходам в выращивании тканей, коррекции врожденных пороков и создании чувствительных мягких роботов.

Ранее ученые выяснили, как эмбрионы сами управляют своей формой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами