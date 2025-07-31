Эксперт рассказал, как бизнесу в России адаптироваться к отключениям интернета

Отключения мобильного интернета стали новой реальностью, к которой нужно и можно подготовиться. Век, когда мы полностью доверили свои жизни облачным сервисам, заканчивается. В любой момент мы остаемся без навигатора, возможности оплатить или получить доступ к фото и другой информации из облака. И если для обычного человека отключения — терпимое неудобство, то для бизнеса это может стать катастрофой. Основатель IT-компании Tiqum Юрий Гизатуллин рассказал «Газете.Ru» о том, как бизнесу выжить без интернета.

Потерянные в пространстве водители и курьеры, все сотрудники «в полях» с мобильной CRM, «умные» системы с управлением через интернет, мобильные системы приема платежей — все это несет в себе колоссальные финансовые потери.

«Сегодня многие приложения вообще не имеют возможности работать офлайн и даже не открываются. Так случилось, потому что программировать без офлайн части намного быстрее и дешевле, и если всегда есть интернет, то бизнес выбирал этот путь. Сейчас происходит осознание и переделка приложений», — объяснил он.

Отключения интернета никуда не денутся, а значит придется подстраиваться, и лучше сделать это заранее. Эксперт дал советы, что можно и нужно сделать уже сейчас.

«Первое — провести «цифровой аудит на случай шатдауна». Посмотрите, какие процессы у вас завязаны на облако и мобильную сеть, какие сервисы «падают» первыми и как обеспечить работоспособность бизнеса при этом и где нужно резервирование, кеш или бумажный дубль. Второе — заложить оффлайн-режимы во все фронтовые приложения. Склад, доставка, торговля, приемка — все должно уметь «запоминать и передавать потом», — рассказал он.

Третий важный момент: если у вас офлайн точки — развивайте в них Wi-Fi. Особенно в зонах, где работают курьеры и точки контакта с клиентом. Это дешевый и эффективный способ спасать бизнес в моменте. Можно объединяться с конкурентами, у которых тоже много точек, и «шарить» (делиться) ресурсами. Так можно получить кратно большую площадь покрытия.

Также необходимо настроить быструю коммуникацию с сотрудниками без интернета и сформировать план действий на случай потери доступа. Например, регулярное оповещение через SMS. И сформируйте несколько независимых каналов связи. Реальная устойчивость достигается через сочетание распределенной архитектуры, гибких клиентских приложений и резервного спутникового интернета.

«Когда вы строите бизнес в эпоху нестабильного интернета, то ключевым показателем цифровой зрелости является не то «как быстро вы оцифровываетесь и растете», сколько то, «как долго ваш бизнес выдержит при отключении от сети». Шатдауны будут повторяться в самый неподходящий момент. Не потому что «все плохо», а потому что цифровая среда стала фактором государственной безопасности», — резюмировал эксперт.

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