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Долгое лежание в гамаке грозит проблемами с осанкой, предупредила врач

Врач Шахмурзаева: частое лежание в гамаке грозит сутулостью и сколиозом
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Гамаки обычно ассоциируются с расслаблением, летними дачами и размеренным отдыхом. Однако в последние годы они все становятся полноценной альтернативой кровати или креслу, что несет определенные риски. О том, как частое лежание в гамаке влияет на осанку и здоровье позвоночника, «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Бэлла Шахмурзаева.

По ее словам, при длительном нахождении в гамаке позвоночник искривляется по линии провисания — чаще всего образуется «банановая» форма, которая не соответствует анатомической S-образной оси позвоночного столба. Нагрузка распределяется неравномерно — особенно если гамак слишком мягкий или подвешен неправильно. А шея и поясница остаются без опоры, что может привести к мышечному перенапряжению и болям.

Исходя из этого, злоупотребление гамаком может привести к целому ряду проблем. В частности, нарушению осанки — долгое время в согнутом положении может спровоцировать формирование сутулости, особенно у детей и подростков. Возрастает риск развития сколиоза и гиперлордоза — при постоянной асимметрии нагрузки возможны более серьезные искривления позвоночника.

«Кроме того, могут появиться боли в шее и пояснице (цервикалгия, люмбалгия), так как без правильной поддержки шейного и поясничного отделов мышечный корсет работает в режиме перенапряжения. Возможны и проблемы с кровообращением — при неправильной позе в гамаке возможен застой крови в конечностях и ухудшение трофики тканей», — добавила врач.

При этом она подчеркнула, что гамак может быть абсолютно безопасным и даже полезным, если соблюдать определенные правила. В частности, не использовать гамак как постоянное место сна — он подходит для кратковременного отдыха, а не замены ортопедического матраса. Подбирать модель с жесткой поперечной растяжкой — так называемые «плоские» гамаки лучше поддерживают тело. Важна и правильная подвеска гамака: угол наклона 30 градусов, высота от земли — не выше 50 см.

«Не забывайте использовать подушку под шею или под поясницу, чтобы минимизировать деформацию позвоночника. Меняйте положение тела каждые 15–30 минут», — добавила специалист.

В заключение врач обратила внимание, что гамак — не враг осанке, но и не замена анатомически правильной поверхности для сна. Его регулярное и длительное использование может способствовать развитию нарушений осанки и болей в спине, особенно при неправильной подвеске или выборе мягких моделей.

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