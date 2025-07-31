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Врач объяснила, почему нельзя выдавливать прыщи в «треугольнике смерти»

Врач Андриянова: выдавливание прыщей в «треугольнике смерти» грозит слепотой
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Выдавливание прыщей в области носогубного треугольника может обернуться очень опасными последствиями, вплоть до слепоты. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Ольга Андриянова.

Как обратила внимание врач, многие люди недооценивают риски, связанные с анатомически опасной зоной в области носогубного треугольника.

«Поверхностные вены лица связаны с сосудистым образованием в основании черепа. Из-за особенностей кровоснабжения инфекция из носогубного треугольника может быстро распространиться в головной мозг, вызвав серьезные осложнения, вплоть до слепоты и некроза. Запомните — категорически нельзя выдавливать прыщи и воспалительные элементы на лице, особенно в области носогубного треугольника», — предупредила Андриянова.

По ее словам, если после выдавливания прыща появились тревожные симптомы (отечность, покраснение, болезненность, повышение температуры, онемение, тошнота и слабость), следует немедленно обратиться за медицинской помощью, предполагающей проведение противовоспалительной терапии и купирование инфекции.

«Вероятность развития настолько серьезных осложнений не так велика, особенно у людей с сильным иммунитетом, но всегда важно помнить о потенциальном риске и избегать манипуляций в этой зоне. Лучше доверить это специалисту с медицинским образованием», — подчеркнула Андриянова.

Чтобы избежать появления прыщей, врач посоветовала следить за чистотой кожных покровов, подбирать домашний уход и очищение по типу кожи, своевременно смывать солнцезащитный крем и следить за питанием (сладкое и быстрые углеводы способствуют развитию проблем с кожей).

«Перед поездкой на отдых на солнце спланируйте за 7–10 дней ультразвуковую чистку и подберите подходящий солнцезащитный крем по типу кожи во избежание появления комедонов», — добавила специалист.

Ранее были названы самые частые причины появления прыщей у взрослых.

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