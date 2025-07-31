Россиянам рассказали, из-за чего даже ортопедический матрас может износиться за пару лет

Специалисты ORMATEK проанализировали влияние веса на долговечность матрасов и выяснили, что при весе более 100 кг срок службы может сократиться почти вдвое при неправильном подборе модели. Об этом они рассказали «Газете.Ru».

Максимальная нагрузка на спальное место, как правило, колеблется от 60 до 200 кг. При превышении этого значения материалы — от наполнителя до пружин — начинают работать в усиленном режиме, быстрее изнашиваются и теряют форму.

«При несоблюдении рекомендаций производителя матрас может потерять ортопедические свойства даже через пару лет, хотя изначально заявленный срок службы мог составлять до 25 лет», — объясняет Светлана Котина, старший менеджер категории Матрасы в ORMATEK.

Исследование показывает, что наибольшая нагрузка приходится на зоны плеч и бедер. Именно в этих участках деформация возникает примерно на 30% быстрее, чем в остальных частях спального места. При этом даже качественные материалы не способны компенсировать постоянное давление, если изделие не рассчитано на подобные условия эксплуатации. Чтобы увеличить срок службы матраса, его укрепляют в области регулярных повышенных нагрузок, например, используя пружинные блоки, в которых есть усиленные зоны, учитывающие разницу в оказываемой нагрузке на матрас.

Срок службы матраса зависит не только от веса, но и от повседневных привычек. Нерегулярное переворачивание, неподходящее основание с редкими ламелями, повышенная влажность, а также постоянная нагрузка на одни и те же участки (например, привычка сидеть на краю) значительно ускоряют износ конструкции. При этом визуально матрас может выглядеть нормально, но терять свои основные свойства — поддержку позвоночника и равномерное распределение нагрузки.

Для людей с весом выше 100 кг особенно важно учитывать характеристики модели. В первую очередь это уровень жесткости — предпочтительны варианты от средней до выше средней, при этом у более крупных людей может быть другое ощущение жесткости, и тогда средняя может показаться мягкой. В конструкции стоит использовать усиленные пружинные блоки или можно рассмотреть беспружинные матрасы. В качестве наполнителей подойдут плотные и упругие материалы — натуральный латекс, кокосовая койра и пены высокой плотности.

Даже правильно подобранный матрас требует регулярного ухода. Чтобы он дольше сохранял форму и поддерживающие свойства, важно использовать защитный наматрасник, регулярно переворачивать изделие и устанавливать его на основание с ламелями, расстояние между которыми не превышает 8 см. Также стоит избегать неравномерной нагрузки — например, привычки сидеть на одном и том же краю, резюмировали эксперты.

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