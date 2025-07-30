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Число детей, пострадавших при атаке ВСУ на Запорожскую область, выросло до трех

Балицкий: при атаке ВСУ на Васильевку пострадал еще один ребенок
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Potashev Aleksandr/Shutterstock/FOTODOM

В результате обстрела военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ) детской площадки в городе Васильевка Запорожской области пострадал еще один ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в результате удара пострадал мальчик 2013 года рождения. У него диагностировали акубаротравму и контузию, добавил губернатор.

«Всего в результате обстрела пострадали три ребенка. Их жизни ничего не угрожает, дети находятся под наблюдением врачей», — написал Балицкий.

По данным губернатора, всего в момент атаки украинских войск на территории детской площадки находились около 10 детей. Их эвакуировали в подвальное помещение ближайшего дома, отметил глава региона.

Об обстреле детской площадки Балицкий сообщил днем 30 июня. По его словам, в результате удара пострадали девочка 2016 года рождения и мальчик 2018 года рождения. У них диагностировали осколочные ранения. Детей доставили в больницу для оказания необходимой помощи, отметил губернатор.

Ранее стали известны подробности об атаке ВСУ на Васильевку в Запорожской области.

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