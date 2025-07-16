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Пленный заявил, что в ВСУ сформируют бригаду из алкоголиков

Пленный боец ВСУ Манило заявил, что на Украине создают бригаду из алкоголиков
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На Украине формируют бригаду, которая будет состоять из различного «сброда», включая алкоголиков, рассказал пленный боец ВСУ Михаил Манило. Видео с его рассказом опубликовало Минобороны РФ.

«Как нам сказали в военкомате, формируется новая, 156-я бригада, и туда набрали весь сброд со всей Украины. <...> Там 5% — от 30 лет, а все остальные — от 40 и до 50 лет. Я так понимаю, что таких туда и закидывают, на «мясо». Контингент реально алкоголиков», — заявил военный.

По его словам, людей используют как пушечное мясо, не поставляют им припасы и даже не эвакуируют, когда это требуется.

До этого уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что украинские военнопленные обратились к ней с просьбой передать им книги, Библии, а также крестики. Их просьбу выполнили. По словам Москальковой, военнопленным предоставляется необходимая гуманитарная и медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что уволенные украинские военные жалуются на проблемы с выплатами.

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