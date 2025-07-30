Цунами, вызванное землетрясением на Камчатке, дошло до Перу

Цунами, которое было вызвано землетрясением на Камчатке, достигло берегов Республики Перу. Об этом сообщает РИА Новости.

Управление гидрографии и навигации военно-морских сил южноамериканской страны предупредило местных жителей о рисках, однако эксперты считают, что высота волн не превысит 1,86 метра.

30 июля в Тихом океане у берегов Камчатки произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение. Его магнитуда составила 8,8. В Петропавловске-Камчатском произошли локальные разрушения, местных жителей охватила паника, некоторые из них «плакали и молились».

Подземные толчки ощущались и в Сахалинской области. В Северо-Курильске местных жителей вывезли на возвышенности из потенциально опасной зоны. Кроме того, высокие волны обрушились на прибрежную часть города. После землетрясения цунами высотой 3–4 м фиксировались и в Елизовском районе Камчатки, у метеостанции Водопадная.

Подробности события — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученый рассказал, связано ли извержение вулкана с землетрясением на Камчатке.