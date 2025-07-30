В МЧС опровергли информацию о распылении над Нальчиком химических веществ

В соцсетях распространяется ложная информация о том, что над Нальчиком планируют распылить химические вещества с самолета, чтобы нейтрализовать выбросы завода. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

«В социальных сетях распространяется фейк о том, что над Нальчиком самолет будет распылять химические вещества. Информация не соответствует действительности», — сказано в заявлении ведомства.

В МЧС призвали жителей региона не распространять ложную информацию и верить только официальным данным.

30 июля в социальных сетях появилась информация о том, что в Кабардино-Балкарии и Нальчике планируется распыление химических веществ с самолета. Это якобы должно нейтрализовать вредные выбросы местного химзавода.

оверенная информация. Об этом сообщило

Управление по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД России сообщало, что Фейковые новости в шесть раз быстрее расходятся в сети, чем проверенная информация. В ведомстве подчеркнули, что причина — не в злых намерениях, а в эмоциональной подаче недостоверной информации. Ложь чаще всего оформляется так, чтобы вызвать удивление и сильную реакцию, что делает ее более «виральной».

Ранее ядовитое облако накрыло испанский город после взрыва на химзаводе.