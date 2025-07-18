Ревнивый курганец поджег вагончик с любимой и двумя мужчинами

В Курганской области ревнивца задержали за попытку избавиться от сожительницы

В Курганской области 52-летний мужчина стал фигурантом уголовного дела после попытки разобраться с возлюбленной и ее «любовниками». Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в районе седьмого километра автодороги «рабочий поселок Варгаши – село Лихачи». По предварительной информации, подозреваемый запер двоих мужчин и свою сожительницу в вагончике. Когда последняя попыталась выбраться, он избил ее монтировкой.

Когда все трое оказались внутри, фигурант облил все легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. В результате удалось выжить только одному молодому человеку.

«В настоящее время ему оказана медицинская помощь, он дал подробные показания о произошедшем», – сообщается в публикации.

Причиной произошедшего стала ревность. Действительно ли у возлюбленной мужчины были отношения с пострадавшими, не уточняется.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Фигурант признался в содеянном.

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