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Психолог не согласилась с идеей запрета порно в России

Психолог Миллер: порнозависимость пагубно влияет на мужчин
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Depositphotos

Председатель движения в защиту традиционных ценностей Элина Жгутова предложила запретить и заблокировать порнографию в России — мера, по ее мнению, повысит рождаемость. Психолог-сексолог Александра Миллер в разговоре с «Газетой.Ru» рассказала, что запрет порно не побудит людей «сразу же начать плодиться».

«Я очень сомневаюсь, что [запрет] как-то повлияет на то, что люди сразу же начнут плодиться и размножаться. Вспомните запреты — в Советском Союзе секса не было. Потом он резко появился, и стала вседозволенность, люди стали больше интересоваться сексуальной жизнью — стали больше себе позволять. А вот это больше повлияло как раз на рождаемость. Кроме того, такая табуированность сексуальной жизни не лучшим образом отражается на людях. Чем больше у нас запретов в голове, тем больше мы потом находим выход всем потаенным желаниям», — сказала она.

При этом Миллер заявила, что порнозависимость пагубно влияет на людей. По ее словам, из-за нее пары испытывают проблемы с интимной близостью.

«Порнозависимость повышает тревожность человека. Мужчина не может потом нормально заниматься сексом со своей партнершей — порно [вызывает] у него более яркие эмоции. Он смотрит не на то, как мужчина ухаживает за женщиной, а, скорее всего, жесткач. Чем больше порнозависимость у мужчины, тем более жесткий контент он смотрит. Поэтому здесь происходит некоторое нарушение визуального восприятия. Я могу с точностью согласиться с тем, что деструктивным образом влияет этот факт», — сказала она.

До этого председатель общественного движения «Иван Чай» Элина Жгутова заявила изданию «Абзац» о необходимости блокировки порно в России. По ее мнению, россиян нужно штрафовать за поиск и просмотр порно. Как считает Жгутова, такой контент вызывает зависимость, сравнимую с наркотической. И если его запретить, должна повыситься рождаемость.

Ранее депутат Милонов призвал закрыть все секс-шопы в России.

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