Россиянам рассказали, как вести себя при встрече с волком

Людям, которые столкнутся с волком, важно не выглядеть как добыча. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на руководителя команды воспитателей Эмили Яглин из биопарка Ду-ла-Фонтен.

«Волк — хищник, который охотится, чтобы выжить, поэтому самое важное — не вести себя как жертва», — сказала она.

Чтобы избежать агрессии со стороны животного, важно не делать резких движений, сохранять спокойствие и не пытаться убегать. Кроме того, не стоит кричать. Смотреть на волка можно, но без агрессии, предупредила эксперт. Она также посоветовала демонстрировать безразличие и показать, что встреча не представляет угрозы ни для вас, ни для него.

Защитница крупных хищников Танги Декамп из ассоциации Ferus отметила, что реальная угроза от волков сильно преувеличена.

Исследователи из нескольких американских университетов до этого провели компьютерное моделирование, которое подтвердило, что у волков было достаточно времени для самостоятельного одомашнивания и эволюции в современных собак. Ранее ученые сомневались, что процесс одомашнивания волков мог произойти естественным путем всего за 15 тысяч лет, так как до сих пор оставалось неясным, как именно волки стали более дружелюбными к людям.

Ранее в польском лесу наткнулись на редких черных волков.