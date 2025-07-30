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Журналист сообщил о контроле Кадырова над строительством православного объекта

Журналист Карнаухов: Кадыров контролировал строительство православной часовни
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Telegram-канал КАРНАУХОВ

Глава Чечни Рамзан Кадыров контролировал строительство часовни в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил российский журналист Сергей Карнаухов.

По его словам, эта часовня соединена с мечетью небольшой стенкой. Журналист уточнил, что речь идет о двух раздельных зданиях, которые при этом являются одним строением.

«Когда строили часовню и мечеть, Рамзан Ахматович Кадыров лично контролировал строительство, финансы выделялись Фондом имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова», — написал Карнаухов.

До этого Кадыров поделился своей мечтой относительно будущего Чечни. По его словам, он мечтает «свести на ноль» безработицу в регионе, чтобы местные жители занимались своим делом, работали, учились, воспитывали детей.

Также Кадыров заявил, что он хочет, чтобы представители молодого поколения «развивались духовно, ходили в мечети, получали как светское, так и религиозное образование, занимались спортом, были здоровыми, образованными и деловыми людьми».

Ранее Кадыров назвал маразмом запрет деятельности канонической УПЦ на Украине.

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