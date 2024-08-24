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Кадыров высказался о запрете канонической УПЦ на Украине

Кадыров назвал маразмом запрет деятельности канонической УПЦ на Украине

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Магомед Чабаев/РИА «Новости»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал маразмом введение на Украине запрета на деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Он прокомментировал ситуацию в ходе интервью с журналистом Павлом Зарубиным, запись которого появилась в Telegram-канале последнего.

«Это маразм полный. Шайтан (в исламском богословии представитель злых духов, враждебных Аллаху и людям — «Газета.Ru») не может придумать такое, не только человек», — сказал Кадыров.

По его мнению, в украинских чиновниках не осталось веры и ничего, связанного с человеком. В связи с этим глава российской республики призвал «раз и навсегда» уничтожить действующие власти Украины.

«Лучше нам закончить. <...> Я не хочу это так оставлять, не хочу останавливать (специальную военную операцию — «Газета.Ru») на каком-то этапе», — подчеркнул он.

Как сказал Кадыров, «украинские шайтаны» ни о чем не думают и только выполняют поставленную западными странами задачу по ухудшению состояния РФ. Глава Чечни выразил уверенность, что они в любой момент могут вторгнуться на российскую территорию и пытаться разговаривать с ними не имеет смысла.

20 августа Верховная рада приняла закон о запрете деятельности УПЦ на Украине. Спустя четыре дня документ подписал президент страны Владимир Зеленский.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал запрет УПЦ на Украине.

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