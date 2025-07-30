На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Двое мужчин в Томске избили рэпера Teaky

Baza: в Томске рэпера Teaky избили двое мужчин за попытку проскочить на самокате
true
true
true
close
Telegram-канал Baza

В Томске рэперу Teaky (Тимур Тонготоров) проломили висок за неудачную езду на электросамокате. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В субботу, 26 июля, молодой человек ехал на самокате по тротуару на Сибирской улице. Идущие ему навстречу прохожие в лице двух мужчин атаковали его за попытку проскочить через них.

По данным канала, оппоненты скрылись с места, не вызвав скорую их жертве. В больнице Тимуру диагностировали травму головы, повреждение глазного яблока, височный перелом и кровоизлияние.

Сообщается, что Нападавших удалось оперативно вычислить по жетону, который пострадавший успел сорвать во время драки. Правоохранители нашли мужчин – ими оказались ранее судимый мужчина и военнослужащий.

Тем временем в аэропорту Санкт-Петербурга пьяный боец смешанных единоборств (ММА) Максим Камальдинов сломал челюсть сотруднику авиакомпании «Победа». Инцидент произошел 25 июля в аэропорту Пулково, когда спортсмен ждал вылета в Калининград. Очевидцы сообщают, что Камальдинов находился в нетрезвом состоянии, кричал и вел себя непристойным образом. Бойца пытался успокоить сотрудник авиакомпании «Победа», однако получил удар в лицо, который повлек за собой перелом челюсти. Позже Камальдинова усмирили полицейские.

Ранее подростки жестоко избили ижевчанина в трамвае, и это попало на видео.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами