Двое мужчин в Томске избили рэпера Teaky

Baza: в Томске рэпера Teaky избили двое мужчин за попытку проскочить на самокате

В Томске рэперу Teaky (Тимур Тонготоров) проломили висок за неудачную езду на электросамокате. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В субботу, 26 июля, молодой человек ехал на самокате по тротуару на Сибирской улице. Идущие ему навстречу прохожие в лице двух мужчин атаковали его за попытку проскочить через них.

По данным канала, оппоненты скрылись с места, не вызвав скорую их жертве. В больнице Тимуру диагностировали травму головы, повреждение глазного яблока, височный перелом и кровоизлияние.

Сообщается, что Нападавших удалось оперативно вычислить по жетону, который пострадавший успел сорвать во время драки. Правоохранители нашли мужчин – ими оказались ранее судимый мужчина и военнослужащий.

Тем временем в аэропорту Санкт-Петербурга пьяный боец смешанных единоборств (ММА) Максим Камальдинов сломал челюсть сотруднику авиакомпании «Победа». Инцидент произошел 25 июля в аэропорту Пулково, когда спортсмен ждал вылета в Калининград. Очевидцы сообщают, что Камальдинов находился в нетрезвом состоянии, кричал и вел себя непристойным образом. Бойца пытался успокоить сотрудник авиакомпании «Победа», однако получил удар в лицо, который повлек за собой перелом челюсти. Позже Камальдинова усмирили полицейские.

Ранее подростки жестоко избили ижевчанина в трамвае, и это попало на видео.