Стритболист избил пьяного мужчину в Санкт-Петербурге

Mash на спорте: стритболист избил пьяного мужчину после победы в игре

В Санкт-Петербурге стритболист избил пьяного мужчину. Об этом сообщает Mash на спорте.

Отмечается, что в игре один на один спортсмен победил. Он сделал издевательский финт, забил мяч в корзину сверху, а затем ударил мужчину, потому что он пнул в него мячом.

26 июля сообщалось, что пьяный боец смешанных единоборств (ММА) Максим Камальдинов сломал челюсть сотруднику авиакомпании «Победа» в аэропорту Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел 25 июля в аэропорту Пулково, когда спортсмен ждал вылета в Калининград. Очевидцы сообщают, что Камальдинов находился в нетрезвом состоянии, кричал и вел себя непристойным образом. Бойца пытался успокоить сотрудник авиакомпании «Победа», однако получил удар в лицо, который повлек за собой перелом челюсти. Позже Камальдинова усмирили полицейские.

В ММА боец провел шесть поединков, три из которых выиграл и три — проиграл.

Ранее бывший боец ММА прогорел на доставке халяльных продуктов.