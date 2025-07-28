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Стритболист избил пьяного мужчину в Санкт-Петербурге

Mash на спорте: стритболист избил пьяного мужчину после победы в игре
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Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге стритболист избил пьяного мужчину. Об этом сообщает Mash на спорте.

Отмечается, что в игре один на один спортсмен победил. Он сделал издевательский финт, забил мяч в корзину сверху, а затем ударил мужчину, потому что он пнул в него мячом.

26 июля сообщалось, что пьяный боец смешанных единоборств (ММА) Максим Камальдинов сломал челюсть сотруднику авиакомпании «Победа» в аэропорту Санкт-Петербурга.

Инцидент произошел 25 июля в аэропорту Пулково, когда спортсмен ждал вылета в Калининград. Очевидцы сообщают, что Камальдинов находился в нетрезвом состоянии, кричал и вел себя непристойным образом. Бойца пытался успокоить сотрудник авиакомпании «Победа», однако получил удар в лицо, который повлек за собой перелом челюсти. Позже Камальдинова усмирили полицейские.

В ММА боец провел шесть поединков, три из которых выиграл и три — проиграл.

Ранее бывший боец ММА прогорел на доставке халяльных продуктов.

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