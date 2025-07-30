Волонтеры помогли пострадавшей от цунами экспедиции на Курилах

Волонтеры «Чистой Арктики» помогли пострадавшей от цунами экспедиции Русского географического общества РГО на Курилах, об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Участников экспедиции разместили в лагере МЧС, который находится на возвышенности вдали от побережья, а волонтеры «Чистой Арктики» передали им теплую одежду, спальные мешки, аптечки и другие необходимые вещи, которые позволят экспедиции продолжить работу.

Новая группа волонтеров «Чистой Арктики» отправляется на Курилы 7 августа. Она дополнительно доставит в Северо-Курильск все необходимое для ликвидации последствий цунами.

Землетрясение магнитудой около 8,8 произошло в Тихом океане возле Камчатки 30 апреля с эпицентром на глубине 30 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Была объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. В Петропавловске-Камчатском произошли локальные разрушения. Последствия толчков ощутили и жители Сахалина. Там несколько волн цунами подтопили завод и порт.

Ранее сообщалось, что остров Пасхи эвакуируют из-за угрозы цунами.