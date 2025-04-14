Ученые создали приложение для расшифровки «куриного языка»

DalU: программа Cluckify анализирует настроение домашней птицы по ее крикам

Канадские ученые из Университета Далхаузи (DalU) разработали первое в своем роде мобильное приложение Cluckify, позволяющее понимать эмоции и потребности кур по их звукам. Об этом сообщается на официальном сайте научного учреждения.

Cluckify с помощью данных биоакустики и информации о поведении животных анализирует куриные «разговоры» — от довольного квохтанья до тревожных криков. Программа доступна на iOS и Android.

«Это инструмент для фермеров и владельцев кур, помогающий оценить психологическое состояние птиц», — объясняет доктор Суреш Нитираджан, руководивший проектом.

Приложение включает библиотеку из 45 категорий звуков (социальные призывы, крики петухов и др.), инструмент спектрограммы для анализа тона и ритма, а также интерактивный тест «Угадай кудахтанье».

Разработка стала частью канадской инициативы по цифровому животноводству. В будущем команда планирует добавить звуки коров и других сельскохозяйственных животных.

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