На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Камчатке произошло новое землетрясение

РАН: у побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5
true
true
true
close
Uwe Anspach/Global Look Press

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщает пресс-служба филиала Единой геофизической службы РАН, пишет РИА Новости.

«Координаты: 49.6542,158.0584. Расстояние от ПК: 381. Глубина (КМ): 67.7. Магнитуда: 6.5», — сказано в сообщении.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. На Курильских островах эвакуировали в безопасные районы 2,7 тыс. человек, в регионе был объявлен режим ЧС.

После землетрясения на Камчатке три волны цунами обрушились на прибрежную зону города Северо-Курильска на острове Парамушир (Курильские острова), в порту волна цунами сорвала суда и вынесла их в пролив. В целях безопасности из порта эвакуировали почти 300 человек. Цунами также достигло побережья японских префектур Хоккайдо, Аомори, Мияги, Иватэ, Фукусима, Ибараки, Сидзуока и соседней с Токио префектуры Канагава. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее на Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами