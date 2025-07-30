На Камчатке произошло новое землетрясение

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,5. Об этом сообщает пресс-служба филиала Единой геофизической службы РАН, пишет РИА Новости.

«Координаты: 49.6542,158.0584. Расстояние от ПК: 381. Глубина (КМ): 67.7. Магнитуда: 6.5», — сказано в сообщении.

Землетрясение магнитудой около 8,7 произошло в Тихом океане возле Камчатки примерно в 11:30 по местному времени (2:30 мск) с эпицентром в 161 км восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 17 км. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Объявлена угроза цунами, зафиксированы волны до 4 метров. Власти России и соседней Японии призывают жителей покинуть прибрежную зону. На Курильских островах эвакуировали в безопасные районы 2,7 тыс. человек, в регионе был объявлен режим ЧС.

После землетрясения на Камчатке три волны цунами обрушились на прибрежную зону города Северо-Курильска на острове Парамушир (Курильские острова), в порту волна цунами сорвала суда и вынесла их в пролив. В целях безопасности из порта эвакуировали почти 300 человек. Цунами также достигло побережья японских префектур Хоккайдо, Аомори, Мияги, Иватэ, Фукусима, Ибараки, Сидзуока и соседней с Токио префектуры Канагава. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию событий на Дальнем Востоке.

Ранее на Камчатке врачи продолжили операцию, несмотря на землетрясение.