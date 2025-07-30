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Лишенный гражданства России комик пошутил о внесении в число экстремистов

Комик Комиссаренко пошутил о своем статусе террориста в Белоруссии
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slavakomissarenko/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Стендап-комик Слава Комиссаренко, лишенный российского гражданства, пошутил о своем внесении в список экстремистов в Белоруссии. Шутку он рассказал на своем концерте «Спасибо, у меня все», доступном на YouTube.

Один из зрителей поинтересовался у комика, планирует ли он завершить карьеру, если не будет получать признание публики.

«Меня признают постоянно. Я экстремистом признан, террористом. Я признан как никто другой», — ответил Комиссаренко.

Он также призвал посетителя шоу быть оптимистом.

Комиссаренко был внесен в список экстремистов в Белоруссии в январе.

В апреле его и другого комика Дмитрия Романова лишили российского гражданства по инициативе ФСБ на основании того, что их действия создают угрозу нацбезопасности страны. Им также запретили въезд в Россию.

Кроме того, Комиссаренко обвиняется в клевете в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Его заочно приговорили к шести годам колонии и объявили в межгосударственный розыск.

Юрист Соловьев заявил, что Комиссаренко и Романов не смогут вернуть российское гражданство.

Ранее экс-главред Republic (признано в РФ иностранным агентом) попал в список террористов Росфинмониторинга.

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