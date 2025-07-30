В Минэнерго заявили, что стоимость новых строек энергообъектов снизится из-за ставки ЦБ

С текущей ставкой Центробанка действительно можно снизить стоимость новых строек энергообъектов за счет авансирования. Об этом сообщил журналистам замминистра энергетики Петр Конюшенко, передает РИА Новости.

По его словам, данный вопрос рассматривается и заслуживает внимания. Конюшенко добавил, что необходимо провести обсуждение на уровне различных ведомств, в том числе с потребителями.

«Учитывая нынешнюю ключевую ставку, мы видим, что действительно можно снизить стоимость строительства энергетического объекта», — заявил он.

Председатель набсовета ассоциации «Совет производителей энергии» Александра Панина ранее заявила, что введение механизма авансирования строительства энергообъектов может сэкономить для оптовых потребителей энергии 20 трлн рублей на период до 2042 года при условии выделения на строительство 30% от капитальных затрат.

До этого директор ассоциации Дмитрий Вологжанин на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике заявил, что совет производителей энергии (СПЭ) считает, что строительство новых линий электропередачи необходимо осуществлять за счет имеющихся инструментов, в частности тарифного регулирования.

Ранее в России запретили экспорт бензина для нефтяников.