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Суд приговорил к колонии ясновидящую, похитившую у москвички более 59,2 млн рублей

Суд в Москве приговорил ясновидящую к четырем годам колонии за обман женщины
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Telegram-канал Прокуратура Москвы

Суд в Москве приговорил ясновидящую Любу Амаеву к четырем годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Об этом сообщили в Telegram-канале прокуратуры столицы.

По данным следствия, в период с марта 2019 года по февраль 2023 года 61-летняя обвиняемая вошла в доверие к 45-летней москвичке. Амаева убедила ее в необходимости проведения «обрядов», которые якобы могли бы спасти женщину и ее родственников от опасности. За каждый «ритуал» ясновидящая брала от 5 тысяч до 8 млн рублей, отметили в ведомстве.

«Отбывать наказание Амаева будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», — говорится в сообщении.

2 июля сообщалось, что житель Челябинской области притворился гадалкой и получил почти миллион от москвички. Женщина решила обратиться за помощью к гадалке из-за проблем со здоровьем. Подходящую специалистку она нашла через интернет. Та, узнав, что клиентка часто болеет, пообещала во всем разобраться и сначала попросила три тысячи рублей на свечи.

Ранее москвичка заявила в полицию на гадалку, которая не смогла приворожить мужчину.

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