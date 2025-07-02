На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичка отдала 900 тысяч челябинцу, который выдавал себя за гадалку

Челябинец под видом гадалки обманул москвичку почти на миллион рублей
true
true
true
close
Pexels

Житель Челябинской области притворился гадалкой и получил почти миллион от москвички. Об этом сообщает Ural Mash.

По данным Telegram-канала, Елена решила обратиться за помощью к гадалке из-за проблем со здоровьем. Подходящую специалистку она нашла через интернет. Та, узнав, что клиентка часто болеет, пообещала во всем разобраться и сначала попросила три тысячи рублей на свечи.

В течение 10 дней «гадалка» выманила у Елены 900 тысяч, а затем пропала. Женщина обратилась в суд с иском. Оказалось, что деньги получил 27-летний Данил из Чебаркульского района. Теперь он должен вернуть рубли и проценты.

До этого пенсионерка отдала мошенникам 600 тыс. рублей в цветочном горшке и стала соучастницей преступления. В последние дни в полицию Нижнего Новгорода поступило несколько заявлений от жителей разных районов города, столкнувшихся с аферистами. Все потерпевшие отмечали, что домой к ним приезжала пожилая женщина, которой они и передали деньги после общения с мошенниками. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой, ею оказалась 79-летняя женщина, которая призналась, что выступала в роли курьера. Пенсионерка сама поверила мошенникам и лишилась накоплений.

Ранее в Новосибирской области женщина обокрала бывшую свекровь с помощью гадалки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами