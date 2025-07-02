Москвичка отдала 900 тысяч челябинцу, который выдавал себя за гадалку

Житель Челябинской области притворился гадалкой и получил почти миллион от москвички. Об этом сообщает Ural Mash.

По данным Telegram-канала, Елена решила обратиться за помощью к гадалке из-за проблем со здоровьем. Подходящую специалистку она нашла через интернет. Та, узнав, что клиентка часто болеет, пообещала во всем разобраться и сначала попросила три тысячи рублей на свечи.

В течение 10 дней «гадалка» выманила у Елены 900 тысяч, а затем пропала. Женщина обратилась в суд с иском. Оказалось, что деньги получил 27-летний Данил из Чебаркульского района. Теперь он должен вернуть рубли и проценты.

До этого пенсионерка отдала мошенникам 600 тыс. рублей в цветочном горшке и стала соучастницей преступления. В последние дни в полицию Нижнего Новгорода поступило несколько заявлений от жителей разных районов города, столкнувшихся с аферистами. Все потерпевшие отмечали, что домой к ним приезжала пожилая женщина, которой они и передали деньги после общения с мошенниками. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой, ею оказалась 79-летняя женщина, которая призналась, что выступала в роли курьера. Пенсионерка сама поверила мошенникам и лишилась накоплений.

Ранее в Новосибирской области женщина обокрала бывшую свекровь с помощью гадалки.