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Тысячи пачек сигарет выбросило на берег Северной Голландии

NH: таможенники обнаружили на берегу Северной Голландии тысячи пачек сигарет
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Depositphotos

Тысячи затопленных сигаретных пачек выбросило на берег Северной Голландии. Об этом сообщает местный телеканал NH.

В понедельник, 28 июля, недалеко от курорта Эгмонд спасатели отреагировали на сообщение о возможном утоплении, но на месте происшествия они обнаружили дрейфующий в море мусорный пакет с почти 600 пачками сигарет.

«Когда мы открыли мешок на пляже, он оказался заполнен блоками сигарет», — сообщили в спасательной службе Эгмонда.

Через некоторое время туристы стали находить новые партии блоков сигарет. В общей сложности было обнаружено 23 000 сигарет, в основном марки L&M, большинство из которых промокли и непригодны к использованию.

Таможенные органы подтвердили NH, что рассматривают инцидент как возможный случай контрабанды табачных изделий. Сообщается, что повышение цен на табачную продукцию в стране спровоцировал рост незаконной торговли табачными изделиями.

До этого «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС), что в период с января по сентябрь 2024 года было возбуждено 131 уголовное дело по фактам контрабанды табачной продукции, что почти в четыре раза превышает показатель предыдущего года.

Ранее стало известно о пропаже сигарет и бюста Сталина с задержанного судна Baltic Summer.

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