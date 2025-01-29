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Стало известно о пропаже сигарет и бюста Сталина с задержанного судна Baltic Summer

Mash: испанские силовики украли сигареты и бюст Сталина с судна Baltic Summer
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AdriÃƒÂ°N Irago/Keystone Press Agency/Global Look Press

Испанские силовики украли сигареты, более $1 тыс. и бюст Сталина с контейнеровоза Baltic Summer во время его остановки у берегов Португалии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, во время осмотра судна испанские силовики угрожали морякам пистолетом и гранатами, а также заставляли их готовить для них еду. После этого контейнеровоз прибыл в порт Виго, где экипаж допрашивали агенты ФБР.

Авторы добавили, что после осмотра судна силовики не обнаружили подозрительного груза. Однако моряки не смогли найти сигареты, деньги и бюст, отметили журналисты.

27 января стало известно, что военно-морские силы Испании совместно с ФБР задержали контейнеровоз Baltic Summer под багамским флагом у берегов Португалии. Судно направлялось из порта Пуэрто-Боливар в Санкт-Петербург, на борту находились 23 человека. Силовики заподозрили, что судно перевозило контрабанду из Южной Америки.

Бывший второй механик судна Александр Горовой рассказал, что вероятной причиной задержания контейнеровоза могла стать проверка груза. Он отметил, что несколько лет назад в порту Санкт-Петербурга на борту корабля были обнаружены наркотические вещества.

Ранее в Кремле отреагировали на задержание судна Baltic Summer.

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