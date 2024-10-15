Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Количество уголовных дел за контрабанду табачной продукции в РФ подскочило в несколько раз

ФТС: число уголовных дел за контрабанду табачной продукции выросло в четыре раза

close

За период с января по сентябрь Федеральная таможенная служба (ФТС) возбудила 131 уголовное дело по фактам контрабанды табачной продукции, что почти в четыре раза превышает прошлогодний показатель. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ФТС.

Для сравнения: по итогам первых девяти месяцев 2023-го регулятор возбудил 34 подобных дела.

Всего с начала года из незаконного оборота было изъято 13,5 млн пачек сигарет и 108,5 тонны табачного сырья общей стоимостью 393 млн рублей.

Кроме того, за период ФТС также возбудила четыре уголовных дела по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей. Подлежащая уплате сумма в отношении незадекларированных товаров составила 247 млн рублей, что в 3,5 раза больше, чем за январь — сентябрь 2023 года (порядка 71 млн рублей).

За первое полугодие в России выявили более пяти тысяч случаев контрабанды наличной валюты на общую сумму 922,4 млн рублей. Пунктами назначения для валюты чаще всего выступали Турция, ОАЭ и Азербайджан.

Ранее в США обвинили двух россиян в незаконном экспорте микроэлектроники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами