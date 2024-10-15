Количество уголовных дел за контрабанду табачной продукции в РФ подскочило в несколько раз

За период с января по сентябрь Федеральная таможенная служба (ФТС) возбудила 131 уголовное дело по фактам контрабанды табачной продукции, что почти в четыре раза превышает прошлогодний показатель. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ФТС.

Для сравнения: по итогам первых девяти месяцев 2023-го регулятор возбудил 34 подобных дела.

Всего с начала года из незаконного оборота было изъято 13,5 млн пачек сигарет и 108,5 тонны табачного сырья общей стоимостью 393 млн рублей.

Кроме того, за период ФТС также возбудила четыре уголовных дела по фактам уклонения от уплаты таможенных платежей. Подлежащая уплате сумма в отношении незадекларированных товаров составила 247 млн рублей, что в 3,5 раза больше, чем за январь — сентябрь 2023 года (порядка 71 млн рублей).

За первое полугодие в России выявили более пяти тысяч случаев контрабанды наличной валюты на общую сумму 922,4 млн рублей. Пунктами назначения для валюты чаще всего выступали Турция, ОАЭ и Азербайджан.

Ранее в США обвинили двух россиян в незаконном экспорте микроэлектроники.