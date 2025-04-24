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В США на видео попал гибрид осла и зебры, сбежавший с фермы

UPI: сбежавший с фермы в Мичигане зедонк попал на видео

В Мичигане с фермы сбежал гибрид зебры и осла и попал на видео, пишет UPI.

Инцидент произошел в городе Блэкман-Леони. Рано утром в полицию поступили сообщения о существе, похожем на осла, которое бродило возле дорог. Прибывшие на место офицеры обнаружили, что это зедонк — потомок осла-самца и зебры-самки.

Камеры видеонаблюдения одного из жителей запечатлели, как животное спокойно разгуливало рядом с припаркованными автомобилями. Власти уточнили, что зедонк не пострадал и не представлял угрозы. Вскоре его вернули на ферму, откуда он сбежал.

«Подобные побеги — не редкость в животноводстве, особенно когда речь идет о таких активных животных», — пояснил Дэрин Макинтош, директор департамента общественной безопасности округа.

По его словам, ферма, где содержался зедонк, специализируется на разведении таких экзотических видов и имеет хорошую репутацию.

Ранее живой гигантский кальмар впервые в истории впервые в истории попал на видео.

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