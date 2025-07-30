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В РЖД рассказали об оперативном разрешении ситуации с задержкой поездов после ЧП в Лихой

Белозеров: РЖД оперативно разрешили ситуацию после ЧП с БПЛА в станице Лихая
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ovbelov/Shutterstock/FOTODOM

Российские железные дороги (РЖД) смогли оперативно разрешить ситуацию из-за ЧП с БПЛА на станции Лихая в Ростовской области. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил генеральный директор РЖД Олег Белозеров.

Он сообщил, что из-за произошедшего «замерло» свыше 130 поездов, задержка составов затронула 100 тысяч пассажиров.

«Соответственно, для того, чтобы их обеспечить, нужно было доставить наборы на 100 тысяч человек. И это были выходные дни. Понятно, что мы постарались сделать все, что мы можем, но ситуация выходила за рамки тех регламентов, которые у нас есть», — сказал глава РЖД.

По словам Белозерова, в его адрес поступали обращения из-за неработающих кондиционеров в поездах в этой ситуации и несвоевременного обеспечения питания.

«Но это связано в том числе прежде всего с таким уникальным форс-мажором», — продолжил он.

Белозеров отметил, что РЖД приносит извинения за то, что так получилось. В компании делают выводы, добавил он.

Железнодорожный коллапс на юге России произошел после того, как 19 июля на перегоне Лихая — Замчалово в Ростовской области упали обломки БПЛА. Фрагменты беспилотника повредили контактную сеть. В связи с этим было задержано 132 пассажирских поезда.

Ранее обломки БПЛА повредили поезд в Краснодарском крае.

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