На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, в каких случаях нельзя целовать усопшего в лоб

Протоиерей Ильяшенко: не следует целовать в лоб покойника без венчика
true
true
true
close
Depositphotos

Настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиерей Александр Ильяшенко рассказал изданию «Абзац», что отсутствие венчика на лбу усопшего может стать причиной для отказа от прощального поцелуя на похоронах.

Священнослужитель объяснил, что бумажная лента, которую кладут на лоб умершего, служит для защиты близких. По его словам, венчик может предотвратить передачу инфекции, если причиной смерти стало вирусное или бактериальное заболевание.

Протоиерей разъяснил, что, если болезнь умершего опасна для окружающих, врачи требуют закрытый гроб. Эти медицинские указания обязательны, и их строго контролируют соответствующие ведомства.

Традиция целовать лоб умершего на похоронах имеет церковное происхождение. В Русской православной церкви отметили, что этот обряд не имеет других ограничений, кроме медицинских.

В современном православии прощальный поцелуй символизирует любовь и скорбь. Священники подчеркивают, что это также возможность проститься с покойным, снять с его души переживания и попросить прощения за обиды.

Ранее ученые узнали, что обезьяны скорбят по усопшим подобно людям.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами