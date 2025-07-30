Россиянам рассказали, в каких случаях нельзя целовать усопшего в лоб

Протоиерей Ильяшенко: не следует целовать в лоб покойника без венчика

Настоятель храма Всемилостивого Спаса протоиерей Александр Ильяшенко рассказал изданию «Абзац», что отсутствие венчика на лбу усопшего может стать причиной для отказа от прощального поцелуя на похоронах.

Священнослужитель объяснил, что бумажная лента, которую кладут на лоб умершего, служит для защиты близких. По его словам, венчик может предотвратить передачу инфекции, если причиной смерти стало вирусное или бактериальное заболевание.

Протоиерей разъяснил, что, если болезнь умершего опасна для окружающих, врачи требуют закрытый гроб. Эти медицинские указания обязательны, и их строго контролируют соответствующие ведомства.

Традиция целовать лоб умершего на похоронах имеет церковное происхождение. В Русской православной церкви отметили, что этот обряд не имеет других ограничений, кроме медицинских.

В современном православии прощальный поцелуй символизирует любовь и скорбь. Священники подчеркивают, что это также возможность проститься с покойным, снять с его души переживания и попросить прощения за обиды.

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