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Обезьяны скорбят по усопшим подобно людям, узнали ученые

Primates: японские макаки оплакивают ушедших из жизни сородичей
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Takasakiyama Natural Zoological Garden

Японские ученые из Университета Осаки обнаружили удивительные проявления скорби у японских макак. Наблюдения за дикими особями показали, что эти приматы проявляют сложные эмоциональные реакции на утрату сородичей, особенно тех, с кем их связывали близкие социальные отношения. Исследование опубликовано в научном журнале Primates.

В ходе полевых наблюдений специалисты зафиксировали трогательные сцены: приматы подолгу оставались рядом с покойными, нежно вылизывали их тела и демонстрировали поведение, напоминающее человеческое горе. Особенно поразил ученых случай, когда альфа-самка, преодолевая естественное отвращение, удаляла личинок с тела партнера.

«Эти наблюдения разрушают наши представления об исключительности человеческих эмоций. Макаки явно испытывают нечто большее, чем простой инстинкт, когда теряют близких им особей», — пояснил ведущий исследователь Масаюки Накамичи.

Открытие ценно тем, что ранее подобное поведение фиксировалось только у матерей, потерявших детенышей. Новые данные свидетельствуют о значительно более сложной эмоциональной жизни приматов, где социальные связи продолжают влиять на поведение даже после ухода из жизни.

Ранее ученые пришли к выводу, что макаки не испытывают явной скорби при потере детенышей.

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