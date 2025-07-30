Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильном ветре

МЧС: дождь, гроза и ветер с порывами до 15 м/с ожидаются в Подмосковье 30 июля

Дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются 30 июля в Московской области. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка МЧС России.

«В ближайший час с сохранением до 22 часов 30 июля местами на территории Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду», — говорится в публикации.

МЧС Москвы предупредил жителей и гостей столицы о жаркой погоде с температурой +30... +31°C. По данным ведомства, жаркая погода ожидается в Москве 31 июля и 1 августа. Людям порекомендовали пить больше воды, проводить время в тени, носить головные уборы и светлую одежду.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что аномальная жара в ближайшие дни ожидается сразу в нескольких федеральных округах России, температурные значения превысят многолетние климатические нормы на 6–10 градусов.

Повышенные температурные значения также ожидаются в Центральном федеральном округе, где воздух прогреется до +31°C.

Ранее россиянам рассказали о погоде в конце июля и начале августа.