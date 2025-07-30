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Многодетного отца-мигранта передумали выгонять из России после звонка

Е1.ru: отца-мигранта передумали выгонять из Свердловской области после звонка
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Многодетного отца-мигранта передумали выдворять из Свердловской области после одного звонка следователя. Об этом сообщает портал Е1.ru.

По данным издания, Виктору Шилову, родившемуся в Узбекистане в русской семье, на протяжении последних 22 лет живущему на Урале, из-за проблем с документами отказали в убежище и решили вернуть на родину. Когда отец семерых детей стоял на стойке регистрации в аэропорту, ему позвонил следователь. Он объявил, что с иностранца можно снять наручники и вернуть его.

По словам мужчины, следователь по телефону сообщил Шилову, что ему делают гражданство. При этом сотрудники и другие выдворяемые были удивлены произошедшим.

«Ощущения не передать. Вроде не Новый год, а такое чудо», — сказал Шилов.

Мужчина отметил, что когда получит новый паспорт, то поедет к семье в Каменск-Уральский.

До этого министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Солеха Холмахмадзода заявил, что знание русского языка для граждан Таджикистана, выезжающих в Россию, а также их детей, является первостепенным и обязательным условием.

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