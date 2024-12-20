Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Черногория передаст России обвиняемого в серии мошенничеств на 25 млн

Прокуратура: в Россию экстрадируют Рубцова за мошенничество на 25 млн рублей

Черногория экстрадирует в Россию Станислава Рубцова, которого обвиняют в серийном мошенничестве на 25 млн рублей. Об этом сообщила Генпрокуратура.

Ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах».

По данным ведомства, с 2017 по 2021 год Рубцов обманывал россиян и похитил их деньги и имущество на сумму более 25 млн рублей. Затем он уехал из страны, после чего его объявили в международный розыск.

В сентябре Рубцова задержали в Черногории. В итоге стороны пришли к соглашению о его экстрадиции в Россию. В сопровождении сотрудников ФСИН России и Интерпола обвиняемого доставят в Москву через Турцию, заключили в Генпрокуратуре.

До этого в Оренбурге 77-летняя профессор лишилась почти 2 млн рублей из-за мошенников. По информации RIA56, пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина, который назвал себя «сотрудником по защите персональных данных». Злоумышленник сообщил профессору университета, что аферисты якобы пытаются похитить у нее сбережения.

Ранее были названы самые популярные схемы обмана с ремонтом в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами