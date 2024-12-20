Черногория передаст России обвиняемого в серии мошенничеств на 25 млн

Прокуратура: в Россию экстрадируют Рубцова за мошенничество на 25 млн рублей

Черногория экстрадирует в Россию Станислава Рубцова, которого обвиняют в серийном мошенничестве на 25 млн рублей. Об этом сообщила Генпрокуратура.

Ему предъявили обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах».

По данным ведомства, с 2017 по 2021 год Рубцов обманывал россиян и похитил их деньги и имущество на сумму более 25 млн рублей. Затем он уехал из страны, после чего его объявили в международный розыск.

В сентябре Рубцова задержали в Черногории. В итоге стороны пришли к соглашению о его экстрадиции в Россию. В сопровождении сотрудников ФСИН России и Интерпола обвиняемого доставят в Москву через Турцию, заключили в Генпрокуратуре.

До этого в Оренбурге 77-летняя профессор лишилась почти 2 млн рублей из-за мошенников. По информации RIA56, пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина, который назвал себя «сотрудником по защите персональных данных». Злоумышленник сообщил профессору университета, что аферисты якобы пытаются похитить у нее сбережения.

Ранее были названы самые популярные схемы обмана с ремонтом в России.