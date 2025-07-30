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Мужчину отправили в тюрьму на два года за нападение на бортпроводника с ложкой

В США мужчина ударил бортпроводника металлической ложкой и получил реальный срок
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Американца отправили в тюрьму за нападение на бортпроводника со сломанной ложкой и попытку открыть аварийный люк самолета. Об этом сообщает ABC News.

Житель Массачусетса Франсиско Северо Торрес был приговорен к 26 месяцам тюремного заключения за свою выходку во время рейса из Лос-Анджелеса в Бостон в марте 2023 года. Во время полета Торрес пытался ударить члена экипажа «модифицированной» металлической ложкой.

Самолет уже приближался к Бостону, когда экипаж получил сигнал о незакрытой боковой двери. Один из бортпроводников заметил, что ручка замка сдвинулась, а другой увидел Торреса возле двери и решил, что это он ее сдвинул.

В тот момент Торрес находился в неадекватном состоянии. Он говорил, что его отец — Дракула, и что он хочет переродиться, угрожая уничтожить всех людей на борту. Он трижды ударил бортпроводника ложкой, но пассажиры сумели обезвредить дебошира и удержать до приземления, после чего он был арестован.

Теперь мужчина не сможет летать на коммерческих рейсах в течение пяти лет после освобождения из тюрьмы. Известно, что ранее мужчина уже находился в психиатрических учреждениях и имел проблемы с психическим здоровьем. Он был признан недееспособным, и суд обязал его пройти дополнительное лечение.

Ранее пассажир устроил истерику из-за еды в самолете и сорвал трансатлантический перелет.

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