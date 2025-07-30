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Стало известно о состоянии спасенного с подбитого судна российского моряка

ТАСС: российский моряк с подбитого Eternity C проходит лечение в Сане
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Евгений Биятов/РИА Новости

Российский моряк Алексей Галактионов, спасенный хуситами с потопленного ими греческого сухогруза Eternity C, проходит лечение в Сане. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на посольство РФ в Йемене.

По данным издания, глава дипмиссии РФ в стране лично выходил на связь с Галактионовым. У посольства пока нет информации о том, когда российский моряк сможет беспрепятственно покинуть территорию хуситов, однако российские дипломаты уже прорабатывают план возвращения Галактионова на родину, сказали журналистам.

8 июля греческое издание ЕРТ News сообщило, что при атаке хуситов на судно Eternity C в Красном море пострадал гражданин России. Отмечается, что российскому моряку ампутировали конечность.

По данным издания, хуситы окружили корабль со всех сторон и атаковали его при помощи беспилотников. Атака длилась несколько часов.

Позже высокопоставленный источник в МИД хуситов сообщил, что российский моряк с подбитого судна проходит лечение и идет на поправку. В министерстве уточнили, что кроме россиянина военно-морские силы Йемена спасли еще нескольких человек.

Ранее йеменские хуситы заявили, что атаковали в Красном море сухогруз Magic Seas.

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