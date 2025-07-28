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Пятилетний мальчик случайно выстрелил в своего близнеца из пистолета матери

NYP: в США 5-летний мальчик выстрелил в близнеца, найдя пистолет матери
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ISEN STOCKER/Shutterstock/FOTODOM

В США пятилетний мальчик выстрелил в своего близнеца из пистолета, оставленного матерью без присмотра, пишет New York Post.

По данным полиции, инцидент произошел, когда оба мальчика играли в спальне. Во время игры они нашли пистолет, спрятанный в черной сумочке на тумбочке, который принадлежал их матери, 25-летней Ла'Несии Беннетт. Один из близнецов взял оружие в руки и случайно выстрелил в грудь своему брату.

На место происшествия была вызвана скорая помощь.

«Я видел, как медики внесли носилки, положили туда ребёнка и начали делать сердечно-легочную реанимацию», — рассказал сосед, ставший свидетелем событий.

Несмотря на усилия врачей, спасти пострадавшего не удалось. По данным следствия, Беннетт находилась дома во время случившегося. Она была арестована и в настоящее время содержится под стражей без права на залог.

В полиции пояснили, что уголовное преследование основано на ее обязанности обеспечить безопасность ребенка, находившегося под ее опекой.

Ранее в США школьник узнал секрет матери и устроил дома стрельбу.

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