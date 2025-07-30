В Госдуме инициировали проверку аэропорта на Камчатке после землетрясения

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая инициировала проверку аэропорта на Камчатке для обеспечения безопасности пассажиров после землетрясения. Об этом сообщает РИА Новости.

«Находясь в крае незамедлительно начала действовать — лично связалась с профильным вице-премьером Виталием Савельевым и инициировала проведение проверки аэропорта Камчатки федеральными специалистами Минтранса и Росавиации. Безопасность людей — абсолютный приоритет», — сказала вице-спикер.

Яровая добавила, что Росавиация уже сформировала комиссию. Специалисты приступили к работе. По ее итогам министр транспорта России Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров лично доложат о результатах, отметила вице-спикер.

30 июля в Тихом океане у берегов Камчатки произошло сильнейшее за последние 73 года землетрясение. Его магнитуда составила 8,8. В Петропавловске-Камчатском произошли локальные разрушения, местных жителей охватила паника, некоторые из них «плакали и молились». Последствия подземных толчков на себе ощутили и жители Сахалина. Там несколько волн цунами подтопили завод и порт. Подробности события — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Росавиации рассказали, как землетрясение на Камчатке повлияло на полеты.