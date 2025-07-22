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Российский подросток принудил малолетних брата и сестру к соитию, пока пьяная мать спала

«Топ24»: в Омской области подросток принудил малолетних брата и сестру к соитию
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В Омской области 17-летний подросток развращал 11-летнего брата и 12-летнюю сестру, принудив их к соитию. Об этом сообщает «Топ24».

Инцидент произошел, когда мать двух детей и подростка находилась в состоянии алкогольного опьянения и спала. Юноша принудил младших брата и сестру к соитию. О случившемся стало известно после того, как пострадавшие рассказали об этом отцу во время посещения на выходные.

Правоохранительные органы задержали подростка, возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании. Отмечается, что мать несовершеннолетних злоупотребляет спиртным, и семья ранее уже находилась в поле зрения органов опеки — женщину ограничивали в родительских правах, однако позже дети были возвращены в семью.

Ранее петербургские школьники принудили семиклассницу к соитию и заставили отдать 2,5 млн рублей.

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