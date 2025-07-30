Россиян призвали использовать альтернативы западных поисковиков

В Госдуме предложили жителям России чаще использовать аналоги иностранных поисковых систем. Это произошло на фоне начатого в Индии расследования предполагаемой отмывки Google денег через продвигаемые ею нелегальные приложения для онлайн-ставок. Об этом «Газете.Ru» сообщили в комитете Госдумы РФ по экономической политике, отметив, что россияне уже защищены от подобной рекламы действиями государства.

«Реклама — основной источник дохода Google. А деньги, как говорится, не пахнут. В случае компании такого масштаба защитить пользователя может только государство, и замечу, что Россия делает это наиболее мягким способом — предоставляет альтернативу», — заявил замглавы комитета Госдумы РФ по экономической политике Артем Кирьянов.

В свою очередь, в Региональном общественном центре интернет-технологий (РОЦИТ) призвали россиян использовать эти альтернативы.

«Google по сути просто очень большое рекламное агентство. А преступники готовы платить, ведь чем масштабнее охват схемы, тем больше денег. В России Google не запрещен, и пока использование его сервисов является добровольным вопросом, но в отличие от многих других стран, у нас есть альтернативы. И мириться с тем, что вас превратили в товар для различных «джентльменов удачи», не нужно», — отметил эксперт РОЦИТ Илья Гогуа.

Ранее сообщалось, что иностранные ИТ-гиганты регулярно предоставляют свою инфраструктуру для использования в преступных целях. В частности, недавние отчеты указывают на то, что Google, Cloudflare, Amazon и PayPal неосознанно предоставлял технологии платформам для генерации порнодипфейков без согласия пострадавших, в том числе несовершеннолетних. Google, в частности, обеспечивал хостинг, логин‑возможности и другие услуги.