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Охранник умер на работе в жаркую погоду из-за отсутствия кондиционера

SCMP: в Китае охранник умер на смене из-за отсутствия кондиционера
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В Китае разгорелся скандал после смерти 50-летнего охранника из Сианя, который скончался от сердечного приступа на рабочем месте, где не было кондиционера, пишет South China Morning Post. Работодатель отказался признать инцидент несчастным случаем на производстве и отказал в компенсации семье погибшего.

Как пишут СМИ, мужчина по фамилии Чжоу пришёл на смену на час раньше — около 7 утра. После завтрака в душном помещении для охраны он потерял сознание и вскоре скончался в больнице. Медики сообщили, что причиной смерти стал сердечный приступ. В день инцидента температура достигала 33 градусов, а в помещении, где работал китаец, не было кондиционера — как и в общежитии, где он жил.

Дочь погибшего заявила, что её отец был в хорошем здоровье, и уверена: его смерть вызвала перегрев на рабочем месте. Несмотря на заключённый трудовой договор, компания не делала отчисления в социальное страхование, а условия проживания — общежитие на 20 человек — были, по словам родственников, антисанитарными и опасными для здоровья.

Тем не менее, руководство компании заявило, что Чжоу прибыл на работу до начала смены, и потому смерть не может считаться производственной. Вместо компенсации семье предложили «гуманитарную помощь». Представитель компании по фамилии Цзинь заявил, что руководство возьмет ответственность, только если местные власти признают смерть производственной. При этом он признал недостатки в условиях труда и пообещал установить кондиционеры в охранных будках и общежитиях.

Ранее стало известно, что компания в Китае компания штрафует сотрудников за то, что они смотрятся в зеркало.

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