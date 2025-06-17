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В Китае компания штрафует сотрудников за то, что они смотрятся в зеркало

SCMP: В Китае компания штрафует сотрудников за перекусы и подходы к зеркалам
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Joyseulay/Shutterstock/FOTODOM

В Китае компания штрафует сотрудников за перекусы на рабочем месте и за подходы к зеркалам, пишет South China Morning Post.

В Китае крупная мебельная компания была раскритикована пользователями соцсетей из-за новых строгих правил для сотрудников. Согласно внутреннему распоряжению, работники будут оштрафованы за такие действия, как использование зеркал и употребление пищи за рабочими столами.

«Любому, кто будет пойман за перекусом, грозит штраф: $280 для менеджеров, $140 для супервайзеров и $70 для помощников менеджеров», — говорится в документе.

Документ, опубликованный одним из руководителей компании Man Wah Holdings Ltd, содержит целый ряд необычных требований. В частности, сотрудников обязали шесть раз в день отмечаться на работе, запретили есть в рабочее время, а также предупредили об увольнении или сокращении зарплаты тем, кто не будет соблюдать новые правила.

«А я использую эти деньги, чтобы выплатить бонусы тем сотрудникам, которые действительно работают», — добавил руководитель компании.

Ранее в Китае уволили менеджера, поцеловавшего коллегу на работе.

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