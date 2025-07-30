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Москвич пойдет под суд за несколько попыток отравить членов семьи и близких

В Подмосковье перед судом предстанет мужчина, пытавшийся отравить семью
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Житель подмосковной Балашихи предстанет перед судом за отравление членов семьи и близких. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, 26-летний мужчина в течение года подсыпал сильнодействующие и ядовитые вещества в напитки разным людям. Так, в 2023 году он купил средство и решил опробовать на своей возлюбленной. Благодаря своевременной помощи девушка выжила.

Уже в начале 2024 года он решил подсыпать вещество знакомому, к которому испытывал зависть из-за успешной жизни. Выпив предложенный морс, мужчина не выжил.

До июня 2024 года он предпринимал попытки отравить мать, отчима, сестру, дядю и бабушку, подсыпая яд в продукты. Последнюю врачи спасти не смогли.

В мае 2024 года он задумал отравить брата возлюбленной, которому был должен деньги. Ему вовремя оказали помощь и спасли.

«По уголовному делу следователем проведена объемная работа: более 35 допросов, порядка 15 осмотров, выемки медицинских документов», – сообщается в публикации.

Фигурант в содеянном раскаялся. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Алтае женщина с братом подмешала наркотик в алкоголь экс-мужа и получила срок.

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