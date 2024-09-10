Россиянка попросила брата подарить ее экс-мужу алкоголь и получила срок

Суд вынес приговор жительнице Алтайского края и ее брату за покушение. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, женщина из Барнаула длительное время жила с супругом, но в какой-то момент они разошлись. Россиянка хотела отравить его, она попросила родственника помочь.

Мужчина выступил пособником и передал знакомому в качестве подарка бутылку алкоголя. Внутри была большая доза наркотического средства. Предполагалось, что правоохранители решат, что у бывшего мужа осужденной произошел сердечный приступ. Приняв подарок, россиянин не выпил его сразу, а поставил в шкаф.

О том, как о ситуации узнали в правоохранительных органах, не сообщается. Тем не менее, им удалось пресечь преступные действия. Позже специалисты подтвердили наличие наркотического вещества в бутылке.

Суд признал обоих виновными. Фигурантку процесса приговорили к шести годам и восьми месяцам лишения свободы, которые она проведет в колонии общего режима. Ее брат получил такой же срок, но его отправили в колонию строгого режима.

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