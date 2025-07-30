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В Подмосковье изменились правила получения земли для мигрантов за счет региона

Мособлдума ограничила выделение земельных участков семьям мигрантов
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Александр Кряжев/РИА Новости

Мособлдума приняла решение ограничить выделение земельных участков многодетным семьям мигрантов. Об этом говорится на сайте законодательного органа.

Заместитель министра социального развития Московской области Вера Марченко разъяснила отдельные положения нового закона. По ее словам, чтобы встать в очередь на получение земли, оба родителя должны быть гражданами России не менее десяти лет. Их дети также должны получить российское гражданство при рождении.

До этого в Госдуме предложили распространить запрет на работу мигрантов в такси, введенный в Петербурге, на всю Россию. По мнению депутата Михаила Матвеева, такая мера повысит безопасность перевозок и перераспределит рабочие места в пользу граждан РФ. Идею поддержал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, заявивший, что «нельзя доверять жизни русских людей плохо подготовленным водителям-иностранцам». При этом в профсоюзе такси считают запрет «глупым пиар-ходом». Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее мигрантов призвали лишать российского гражданства за преступления с наркотиками.

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